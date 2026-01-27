「地上の楽園」という宣伝にだまされて送還事業で北朝鮮に渡った後に脱北した在日同胞が、北朝鮮を相手に起こした損害賠償訴訟で勝訴した。NHKによると、東京地裁は26日、脱北した在日同胞4人が北朝鮮を相手に提起した4億円規模の損害賠償訴訟で8800万円の賠償を命じた。裁判所は「北朝鮮による継続的な不法行為が成立する」とし「人生の大半を奪われたといっても過言ではない」と判断の理由を明らかにした。原告側の弁護団は「日