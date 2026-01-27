元体操日本代表の田中理恵さん（38）が7日までに自身のインスタグラムを更新。レギュラー番組での元美人アスリートの豪華2ショットなどを公開した。自身のインスタグラムで「本日のシューイチ」と題してつづり始めた。「玲子ねぇさんと」と元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子との2ショットを投稿した。さらに「髪の毛がだんだん短くなってきたりなちゃんと楽しかったです」と潮田と日本テレビ佐藤梨那アナウンサ