DeNAは、新外国人のクーパー・ヒュンメル外野手（31＝前レイズ3A）が26日に来日したと発表した。強打の自慢の両打ちのスラッガーで、メジャー通算9本塁打、マイナー通算79本塁打を放っている。球団を通じて「興奮がなかなか冷めませんが、今はチームに合流するのがとても待ち遠しいです。最後に日本野球を見たのは松井秀喜さんが読売ジャイアンツで現役だったころなので、その日本野球の舞台に自分も立つことができ、とても光