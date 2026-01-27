作業員が命を落とすことも…NEXCO東日本（関東）の公式SNSアカウントが2026年1月、かなりショッキングな映像とともに注意喚起の投稿をしています。「こっ、わ！！！！」「怖過ぎる」とSNSユーザーもコメントを寄せたその内容とは、どういったものなのでしょうか。【動画】怖すぎ…これがNEXCO東日本が投稿の「衝撃のアクシデント」の様子です同アカウントが投稿したのは、車線規制を行っている高速道路で、その規制を無視して