きのう（26日）午後、高松市の商業施設で、女性を殴ったとして、高松市の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、高松市香西本町の無職の男（65）です。 警察によりますと、男は、きのう午後6時8分ごろ、高松市内の大型商業施設で、高松市の43歳の女性の頭を、手提げバッグで1回殴った疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を否認しているということです。