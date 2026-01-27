中国国際航空は、東京/成田〜上海/浦東線の減便を追加する。すでに運休しているCA923/924/157/158便に加え、1月26日からCA925/926便を減便対象に追加する。理由は機材繰りとしている。運休期間は3月28日（CA158便は翌日）まで。これにより同路線は、1日2往復の運航となる。いずれも機材はエアバスA321型機を使用する。■ダイヤCA930東京/成田（15：00）〜上海/浦東（17：25）CA920東京/成田（19：30）〜上海/浦東（22：15）CA9