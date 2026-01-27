米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズは順調に製作が進んでいるが、まだキャスティングが発表されていないキャラクターもちらほらと散見される。その代表がハリーの宿敵・ヴォルデモートだが、映画版でヴォルデモート役を演じたレイフ・ファインズが何やら意味深なコメントをしている。 ファインズは現在公開中の『28年後... 白骨の神殿』のレッドカーペットで「HBO