『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）などオフビートな笑いを得意とするタイカ・ワイティティはここ数年間、『スター・ウォーズ』新作映画に取り組んでいる。ルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディが社長退任インタビューで、本企画は「まだ生きていて、どうするかは新チームが決める」とだ。 「すごく笑える」という脚本が提出されているというが、具体的な製作予定