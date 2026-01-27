数学が苦手な人でも「データ分析」はできるのか。麗澤大学工学部教授で『文系のためのデータリテラシー』（共著）を執筆している宗健さんは「基礎的なデータ分析では、数式は意外と使われないため、数学の得意不得意はあまり関係がない。それよりもエクセルがちゃんと使えるかが重要だ」という――。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks■この原稿を書くのにもAIを活用している