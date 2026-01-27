「今の彼は好きだけど、結婚はちょっと…」と考えている方もいらっしゃるのでは？クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が行ったアンケートによると、なんと７割以上にあたる１１５４人が彼の学歴や収入は自分より上がいいと答えました。一方、男性はどんな女性との結婚をためらう傾向にあるのでしょうか。今回は、スゴレンの男性読者のみなさんに、どんな女性に対して「好きだけど、結婚はちょっと…