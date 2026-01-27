３月にＷＢＣ米国代表に選出されているツインズのエース右腕、Ｊ・ライアン投手（２９）が年俸調停を回避したと２６日（日本時間２７日）、「ニューヨーク・ポスト」紙のＪ・ヘイマン記者が自身のＸで伝えた。同記者によると、今季の年俸は６１０万ドル（約９億４０００万円）。相互オプション付きの２７年は年俸１３００万ドル（約２０億円）となるが、どちらかが破棄した場合は１０万ドル（約１５４０万円）が支払われる。右