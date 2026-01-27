「家賃収入保証付きで安心です」この言葉に飛びついてサブリースの契約書にサインし、想定外の被害を被った不動産投資家を私は何人も見てきました。地主のような資産家が50戸、100戸と多くの物件を保有するなら、多少、損をしても固定収入が得られ、家賃管理を任せられる便利な仕組みかもしれません。けれども、そんな都合のいいシステムが、毎日コツコツ働いている一般のビジネスパーソンにとって得になるわけがありません。家