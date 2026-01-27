Snow Man佐久間大介（33）が27日、TBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）を体調不良のため当日欠席した。代役は同グループの深澤辰哉（33）が急きょ務めた。佐久間は火曜隔週でレギュラー出演。放送1時間前に番組公式Xにて「本日出演予定だったSnow Man佐久間大介さんは体調不良のため、欠席となります。急遽ピンチヒッターとしてSnow Man深澤辰哉さんが緊急参戦決定！」とアナウンスされた。番組冒頭、MCの「麒麟」川島明