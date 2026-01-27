愛知県一宮市の市道で昨年５月、妊娠９か月の研谷（とぎたに）沙也香さん（３１）が車にはねられ死亡した事故の公判が２６日、名古屋地裁一宮支部であり、名古屋地検は、事故後に生まれた女児に対する自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の適用を見送った。刑法で胎児は「人」とみなされないことを理由とした。一方、女児の被害を起訴状に加える訴因変更を行い、判決での考慮を求めた。昨年９月に始まった公判では、