広島の首脳陣が２６日、マツダスタジアムでスタッフミーティングを行い、新井監督は改めて横一線での競争を強調した。春季キャンプでは２月１０、１１日に紅白戦を行うことを明言。チーム最年長の秋山からドラフト１位・平川まで、若手やベテランは関係なく、１軍メンバーは「全員出る」と語り、「そこで結果と内容で判断していきたい」と語った。キャンプの１、２軍の振り分けに関しては「若手もベテランも関係なく、みんな