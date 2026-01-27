私はアンナ（34）。旦那のサトル（34）と一緒に娘のキイ（小3）を育てています。私はよく「物言いがストレートで冷たい」と言われますが、相手によって自分なりに態度を変えているだけ。愛想よくする必要がない相手にはあまり時間をとらず、少し冷たく接してしまうこともあります。今日は土曜日。私も旦那もお休みですが、キイは午前中だけ習い事があります。キイを習い事に送っていこうとしていた矢先……インターホンが鳴ったの