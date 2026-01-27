福岡県京築広域圏消防本部は27日午前6時54分、京築地区に同5時、火災気象通報（乾燥）が発表され、空気が乾燥し火災の予防上危険と認められる気象条件になっているとして、火の取扱いには十分注意するよう防災メールで呼びかけた。