俳優の古川琴音（２９）と麻実れい（７５）が舞台「ピーターとアリス」（２月９〜２３日、東京芸術劇場プレイハウス。同２８日〜３月２日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）で初共演を果たす。「ピーター・パン」と「不思議の国のアリス」という誰もが知る児童文学を素材に過去と幻想が交錯する物語で、不思議の国のアリス役を演じる古川と、アリスのモデルとなったアリス・リデル・ハーグリーヴス役を演じる麻実という実力