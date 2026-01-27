韓国の工場で輸出を待つ現代自動車の車両/SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は26日、韓国製品への関税を15%から25%に引き上げると発表した。トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルで、韓国の立法府が米韓の歴史的な貿易協定を立法化していないと批判。それを理由として、自動車、木材、医薬品、その他すべての相互関税を15%から25%に引き上げると述べた。この変更がすでに発効しているかどうか