レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で24日に公開された動画に出演。NPB時代に「この人すごかったな」と思うバッターを明かした。吉田正尚○柳田悠岐のバッティングに衝撃渡部建(アンジャッシュ)から、NPB時代に「この人すごかったな」と思うバッターを問われ、吉田は「バッターはやっぱり柳田(悠岐)さんが一番、僕らの代ではすごかったですね」と回答。渡部が「憧れの?」と深掘りすると、吉田は「憧