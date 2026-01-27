【その他の画像・動画等を元記事で観る】25日に放送されたメディアミックスプロジェクト「IDOLY PRIDE」の公式情報番組アイプラ生放送にて、6枚目となるアルバム『Collection Album [Season] 』の発売が決定し、合わせて本作のジャケットビジュアルも解禁された。本作は、IDOLY PRIDEのこれまでの楽曲を“Season（季節）”という切り口で編み直したIDOLY PRIDE6枚目のアルバム。天動瑠依、奥山すみれのソロ曲等新曲3曲を含む全16曲