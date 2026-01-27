女子陸上100メートル障害（ハードル）の田中佑美選手（27）が2026年1月10日、自身のインスタグラムを更新。笑顔でランニングをする様子を披露した。「今日も、明日も、明後日も」25年12月、ヘアドネーションのためロングヘアを31cmばっさりカットし、ショートヘアにしたことも話題を集めた田中選手。インスタグラムでは今回、「1080v15In it for the long run」「今日も、明日も、明後日も。」とし、笑顔で走るニューバランスの新