日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3480（+3.0+0.09%） ホンダ1542（-2.5-0.16%） 三菱ＵＦＪ2753（+23+0.84%） みずほＦＧ6562（+39+0.60%） 三井住友ＦＧ5411（+24+0.45%） 東京海上5669（-9-0.16%） ＮＴＴ157（+0.1+0.06%） ＫＤＤＩ2640（-10-0.38%） ソフトバンク214（+0.5+0.23%） 伊藤忠1969（-12.5-0.63%