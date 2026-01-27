サムスンの130型マイクロRGB LEDテレビ「R95H model」 1月6日からアメリカ・ラスベガスで開催された「CES 2026」。今年も現地を取材した麻倉怜士氏が実際に体験したもののなかから、気になった製品や技術、ブースについて紹介する(記事執筆は1月19日)。 ――今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年はソニーなど日本メーカーの多くが出展しませんでしたが、まずはCES全体の印象につ