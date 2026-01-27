○経済統計・イベントなど ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 ０９：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １６：４５仏・消費者信頼感指数 ２３：００米・住宅価格指数 ２３：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ※日・閣議 ※日・衆議院選挙公示 ※米・５年物国債入札 ※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目 ○決算発表・新規上場な