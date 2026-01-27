２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１８銭前後と前週末と比べて１円５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１７銭前後と同９０銭程度のユーロ安・円高だった。 米当局が為替介入の前段階となるレートチェックを行ったとみられる２３日以降、日米協調介入を警戒した円買いが続き、２６日の欧州市場でドル円相場は１５３円３