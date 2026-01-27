昨夜（26日）、倉敷市中島の国道交差点で、男性が大型トラックにはねられ、死亡しました。 警察によりますと、きのう（26日）午後9時40分ごろ、倉敷市中島の中島南交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた男性が、右折してきた大型トラックにはねられました。男性は、駆け付けた救急隊によって、現場で死亡が確認されました。 警察は、トラックを運転していた岡山市東区豊田のトラック運転手の男（52）を、過失運転致死の疑いで現