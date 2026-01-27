新卒採用は人手不足を背景に企業の採用意欲が引き続き強く、学生にとっては「売り手市場」が続いている。こうした環境の中で、主要大学の学生は最終的にどの企業・団体を選び、どんな傾向が見られるのか。国公立・私立主要27大学別の2025年就職先ランキングを作成した。今回は西日本に位置する主要国立大である大阪大学、神戸大学、九州大学の就職先をお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）2