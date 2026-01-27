ソニーは2月6日、同社初となるイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「LinkBuds Clip」を発売する。カラーはラベンダー、グレージュ、グリーン、ブラックの4色展開で、市場推定価格は3万円前後。専用のケースカバーも同時発売予定だ。●音質をアップスケール モード切替で場所を選ばず使いやすい新製品は、耳をふさがず快適な装着性を実現するデザインが特徴。周囲の音を聞きながら、同時に音楽や動画などのコンテンツを楽しむこ