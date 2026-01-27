― ダウは313ドル高と反発、決算シーズン本格化を前にハイテク株を中心に買い優勢 ― ＮＹダウ 49412.40 ( +313.69 ) Ｓ＆Ｐ500 6950.23 ( +34.62 ) ＮＡＳＤＡＱ 23601.36 ( +100.11 ) 米10年債利回り4.213 ( -0.013 ) ＮＹ(WTI)原油 60.63 ( -0.44 ) ＮＹ金 5082.5 ( +102.8 ) ＶＩＸ指数16.15 ( +0.06 ) シカゴ日経225先物 (円建て)52585 ( -275 )