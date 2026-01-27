27日（火）日本海側ではなだれや落雪に注意が必要です。＜27日（火）の天気＞低気圧が日本海を進み、夜にかけて北日本に近づく見込みです。日本海側では昼頃から雨や雪が降るところが多いでしょう。低気圧に向かう南風で気温が上がるため、山陰や北陸の沿岸部は雨、東北でも湿った雪になりそうです。積雪の多い地域ではなだれのほか、水分を含んだ重たい雪が屋根から滑り落ちてきたり、路面状態が悪くなるおそれがあります。雪解け