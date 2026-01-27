プロ野球・巨人の田中瑛斗投手が今季にかける思いについて明かしました。昨年のCSが終わってすぐは、スローペースで調整していたという田中投手。それでも「なるべく早く始動して、シーズン中にいい感覚だったものを忘れないうちにオフシーズンに入ろうと思っていた」ということで、早々にトレーニングを開始したといいます。その後は12月31日まで練習を行い、1月2日から始動。充実したオフを過ごせていることを明かしました。現役