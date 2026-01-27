Image: Nintendo 『スーパーマリオ』の「ハテナブロック」。ゲーム中に叩くとコインやキノコが飛び出てくるアレが、台湾でキーホルダーとして発売されます。しかもこのブロック、悠遊カードとして使えるんです。光る＆音も鳴る悠遊カードっていうのは、台湾の公共交通機関やコンビニの支払いに使える非接触型カード。日本でいうSuicaやPASMOみたいな交通系ICカードですね。台湾ではこういう