ÇöÌÓ¡¢À­µ¡Ç½¡¢ÂÎ½­¤Ê¤É¡¢ÃËÀ­¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ë¤¯¤¤Çº¤ß¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£ ¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤Çº¤ß¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹ ³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢MS¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î50Âå°Ê²¼¤ÎÃË½÷489¿Í¡ÊÃËÀ­291¿Í¡¢½÷À­198¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÃËÀ­¤ÎÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤