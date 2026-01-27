ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro(32)が25日、自身のインスタグラムを更新し、32歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】ちょっとだけ森進一っぽい！子供の頃のHiro イチゴがぎっしりと敷き詰められたケーキの画像を掲載し「32歳になりました。ここからまだまだ頑張るところです。よろしくお願いします。」とあいさつした。さらに、ろうそくを灯した大きなケーキを前におどけた表情を見