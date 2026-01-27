ライターの河治良幸氏がキャンプ取材から厳選2月に開幕する百年構想リーグでブレイク、あるいは再ブレイクする選手は誰か。キャンプ取材で見たJ1の選手をメインに、筆者独自の目線でピックアップしたい。J1で真っ先に名前をあげたいのが、ガンバ大阪の大型ルーキー池谷銀姿郎だ。昨年の関東大学リーグMVPであり、筑波大から卒業を待たずに、ガンバとのプロ契約を果たした。非凡な身体能力と対人戦での積極的な姿勢が目を引く。