G大阪は札幌とのトレーニングマッチを4-1で勝利したガンバ大阪FW宇佐美貴史がキャンプ中に披露したFKが話題を呼んでいる。ニアサイドをぶち抜くゴールにファンは「This is 宇佐美貴史」と反応している。G大阪は沖縄・中城村で2週間にわたり、キャンプを実施。1月25日には札幌と45分×3本のトレーニングマッチを実施し、合計スコア4−1で勝利した。その瞬間が訪れたのは、2本目の4分。ペナルティーエリアやや外の右端付近で得