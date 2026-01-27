タレントのホラン千秋（37）が27日までに自身のインスタグラムを更新。絶景に感動したことを報告した。年始にアイスランド旅行をしていたホラン。「厳かで、美しくて、険しくて、ダイナミックな自然が存在していたアイスランド。圧倒され続けた旅でした！」と感動をつづった。続く投稿では氷河から流れ着いた氷が見られる名所・ダイヤモンドビーチでのショットを披露。浜辺にはゴロゴロと大きな氷のかけらが見られ、太陽に照