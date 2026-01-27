雪の上に残された“謎の足跡”を、真剣な眼差しで調査する秋田犬の姿がSNSで話題となっている。【映像】謎の足跡の様子（実際の映像）秋田犬のかにくん（3歳）が、夕方の散歩中に何かを発見したようだ。視線の先にあるのは、真っ白な雪の上に綺麗に並んだたくさんの足跡。飼い主（@Kani_akitainu）が「いろんな子が散歩してるみたい」と添えて投稿した写真には、足跡をじーっと見つめ、まるでプロの鑑識官のように調査している