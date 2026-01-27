渋滞の鬼門「永福」スイスイ化なるか!?首都高速道路は2026年1月26日、首都高の「ETC専用化」について今後の道筋を示すとともに、4号新宿線「永福本線料金所」を撤去する方針を発表しました。 【えッ！“ただの門”に!?】これが「永福本線料金所の撤去後」です（画像）永福本線料金所は中央道（上り）と首都高4号新宿線の接続点付近におかれた首都高上り線の本線料金所です。この付近は上り坂があり、車速が落ちることによる慢