アメリカは歴史的な寒波の影響で、東部時間26日午後5時時点で少なくとも20人が死亡し、空の便の欠航や停電が続くなど市民生活にも大きな影響が出ています。アメリカでは南部から北東部にかけて歴史的な寒波が襲い、NBCによりますと、26日までに11の州で少なくとも20人が死亡したということです。このほかにニューヨーク市では7人が死亡しているのが見つかり、寒波との関連を調べています。空の便は25日に1万1000便以上が欠航したほ