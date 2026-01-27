▼青森県（青森地方気象台・２７日５時）【津軽】くもり後雪【下北】雪【三八上北】くもり時々雪▼岩手県（盛岡地方気象台・２７日５時）【内陸】くもり時々雪【沿岸北部】くもり時々雪か雨【沿岸南部】くもり時々雪か雨▼宮城県（仙台管区気象台・２７日５時）【東部】晴れ後くもり【西部】くもり時々雪か雨▼秋田県（秋田地方気象台・２７日５時）【沿岸】くもり後雪【内陸】くもり後雪▼山形県（山形地方気象台・２７日５時）【