埼玉県八潮市で下水道管が破損し、県道交差点が大規模に陥没した事故は２８日で発生から１年となるが、現場周辺の住民は今も、下水からの悪臭や復旧工事の騒音に苦しんでいる。下水道管の複線化など工事完了まで最短でも５年以上かかるとされ、日常を取り戻すにはまだ時間がかかる。（さいたま支局大須賀軒一、宮川徹也）工事完了まで５年以上「事故があったあの日から全てが変わった」。工事現場を囲む防音壁の隣で喫茶店を