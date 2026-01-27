2017年のア・リーグMVP、ホセ・アルトゥーベ二塁手（35）が、ヒューストン・アストロズの要請により、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラ代表としてプレーしないことになった。情報サイト「ザ・スコア」が報じている。アルトゥーベは、アストロズのオマー・ロペスベンチコーチが指揮を執るベネズエラ代表への参加に意欲を示していたが、球団側は2026年のMLBシーズンに備えてキャンプに専念してほし