【ニューヨーク共同】週明け26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比1円51銭円高ドル安の1ドル＝154円17〜27銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1876〜86ドル、183円15〜25銭。日米の通貨当局が「レートチェック」を実施したと伝わったことを受け、円安是正のための為替介入への警戒感が広がり円を買ってドルを売る動きが優勢となった。