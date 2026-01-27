【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、自身の交流サイト（SNS）で、韓国から輸入する自動車や木材、医薬品への関税や「相互関税」を15％から25％に引き上げる考えを示した。「韓国議会が歴史的な貿易合意を法制化していないため」と理由を説明した。米韓両国は昨年7月、自動車関税を日本や欧州連合（EU）と同様に15％とし、「相互関税」を25％から15％に引き下げることなどで合意。10月の韓国での米韓首脳会談を経て、米