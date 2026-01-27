ヤンキースは２６日（日本時間２７日）、ＦＡになっていたＣ・ベリンジャー外野手（３０）と再契約したことを正式発表した。５年総額１億６２５０万ドル（約２５０億５０００万円）の大型契約で交渉がまとまったことが２１日（同２２日）に米メディアに報じられていたが、身体検査を経て発表となった。これまでの現地報道によると、契約金２０００万ドル（約３０億８０００万円）、年度別の年俸は１〜２年目が３２５０万ドル（