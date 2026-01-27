＜大相撲初場所＞◇東京・両国国技館【映像】マカロンより“巨大” 安青錦に贈られたデカすぎる副賞大関・安青錦（安治川）が優勝決定戦で前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで退け、2場所連続Vを飾った。2006年夏場所の白鵬以来の新大関Vという偉大な記録を成し遂げた。その後の表彰式では、安青錦にマカロンなど二度見必至な“巨大すぎる副賞”が次々に贈られたが、日仏友好杯の副賞である巨大マカロンに続く“巨大副賞