週末にかけて広い範囲で歴史的な寒波に見舞われたアメリカでは、これまでに少なくとも22人の死亡が確認されました。ABCニュースによりますと、週末にかけてアメリカ南部から東部の広い範囲を襲った寒波の影響で、少なくとも10の州で合わせて22人が死亡したということです。26日午後の時点で、南部を中心に約70万世帯が停電しているほか、航空情報サイト「フライトアウェア」によりますと、アメリカ国内を発着する航空便は26日も500