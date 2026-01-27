アメリカのトランプ大統領は、韓国がアメリカとの関税合意について議会承認を得られず、合意が履行されていないとして、自動車への関税や「相互関税」を現在の15％から25％に引き上げると表明しました。アメリカのトランプ大統領は26日、韓国の議会がアメリカと韓国の関税合意を承認せず、合意が履行されていないとして、▼自動車と木材、医薬品への関税や▼「相互関税」を現在の15％から25％に引き上げると表明しました。SNSに投